Tribunal fija nueva fecha de juicio por el caso 'Pinchazos', será el 21 de julio

Hoy se fijó una nueva fecha para el juicio por el caso ‘pinchazos’, toda vez que, durante la audiencia de lectura de informe médico, el tribunal fue notificado de un nuevo certificado de incapacidad.

La nueva fecha de juicio es el 21 de julio a las 9 de la mañana. Las juezas han cancelado el previsto para la semana que viene, luego que la defensa del expresidente notificara de una nueva incapacidad. No obstante, el tribunal ha ordenado al Ministerio de Salud que verifique este nuevo certificado emitido del 21 junio al 20 de julio.

"Si él (Martinelli) va estar o no en condiciones eso yo no lo puedo adelantar, los especialistas determinarán su condición y determinarán porque frente a una operación hay situaciones que no dependen del equipo de defensa", afirmó Luis Eduardo Camacho hijo, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.

Durante la lectura el informe de medicina legal, el tribunal ordenó la reserva de algunos detalles, a excepción de las consideraciones médicas, entre la que se destaca que el expresidente se encuentra estable y que la cirugía, que fue de carácter electivo, ocurrió el 20 de junio, dos días antes de la primera fecha de juicio, establecida por el órgano judicial desde diciembre de 2020.

Durante la audiencia se detalló además que, el expresidente Martinelli ha recibido transfusión de sangre, ha tenido dolor crónico y se confirmó que la operación fue electiva.

"El tribunal comenzó explicando cuáles fueron los argumentos para no realizarse la audiencia de juicio oral del señor acusado el día 22 de junio y estableció cuatro factores presentados por la defensa y que iban a estar muy pendiente de esas circunstancias", sostuvo el fiscal Aurelio Vásquez.

Vásquez resaltó la importancia de que todas las personas que trabajan en el sector de justicia actúen con lealtad procesal y en ese sentido recordó que ya a la defensa del expresidente Ricardo Martinelli se le han hecho llamados de atención por la cantidad de recursos que se han presentado.

El abogado querellante David Cuevas, confirmó hace unos días que, según el informe se trató de una operación electiva, o sea, que no era de urgencia, y decidió operarse un domingo.

La solicitud de la evaluación médica por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue realizada por el Tribunal de Juicio y el Ministerio Público el pasado 22 de junio, a petición de la Fiscalía y los querellantes, luego de que se suspendiera la audiencia programada para iniciar un segundo juicio en el caso ‘ Pinchazos’ por la ausencia del expresidente y su defensa que presentaron incapacidad médica.

Sin embargo, las peticiones presentadas por la parte querellante y la fiscalía fueron rechazadas. Ambos solicitaron al tribunal, conformado por las juezas Ivethe Francois, Jennifer Saavedra y Marysol Osorio declarar en rebeldía al expresidente y con ello suspender el término de prescripción, así mismo como vigilancia y protección, lo cual, de acuerdo con las juezas, no pudo ser sustentado.

Así las cosas, las juezas esperan que el próximo 21 de julio a las 9 de la mañana pueda desarrollarse el juicio y no se aplace nuevamente por la ausencia de alguna de las partes, para evitarlo las juezas dijeron que tomarán todas las previsiones posibles.