Unachi: Absel Navarro recibe acta de proclamación como nuevo rector y anuncia revisión de acreditaciones

*Su toma de posesión está programada para el lunes 31 de agosto, en horas de la mañana. *El 8 de septiembre está prevista la vista presupuestaria de la Unachi.

David, Chiriquí/El Tribunal Superior de Elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) hizo entrega del acta de proclamación a Absel Navarro, documento que oficializa su elección como nuevo rector de esta casa de estudios.

Durante el acto de entrega, Navarro agradeció al Tribunal Superior de Elecciones y destacó que, con la culminación del proceso electoral, corresponde ahora iniciar una nueva etapa enfocada en el fortalecimiento de la universidad.

“Quiero agradecer al Tribunal de Elecciones porque triunfó la democracia”, expresó Navarro, quien aseguró que su administración trabajará en beneficio de los tres estamentos universitarios.

El rector electo manifestó que aspira a que la Unachi tenga mayor proyección tanto a nivel nacional como internacional, con una gestión enfocada en la academia, la investigación y la extensión.

Navarro también pidió un voto de confianza a la comunidad universitaria y aseguró que las decisiones de su administración serán tomadas con transparencia.

La entrega del acta se produce pocos días antes de que Navarro asuma formalmente la rectoría. Su toma de posesión está programada para el lunes 31 de agosto, en horas de la mañana.

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Los retos que recibirá la nueva administración

Tras recibir el documento que oficializa su elección, Navarro se refirió a algunos de los asuntos que deberá atender al comenzar su gestión.

Uno de ellos es la situación de las planillas para el pago de docentes y administrativos, cuyo refrendo se ha visto afectado por cuestionamientos relacionados con acreditaciones realizadas a última hora.

El rector electo anunció que revisará estas acreditaciones y reiteró que el próximo lunes se retomará este tema.

“Somos conscientes de que debemos tomar algunos correctivos”, señaló al referirse a las conversaciones que ha sostenido con el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República.

Otro de los temas prioritarios será el presupuesto de la universidad. Navarro informó que el 8 de septiembre está prevista la vista presupuestaria de la Unachi. Según explicó, la recomendación presupuestaria ronda los 80 millones de dólares, pero considera que la institución requiere acercarse a los 100 millones de dólares para ejecutar los proyectos de inversión que necesita.

La nueva administración también recibe una universidad en medio de procesos administrativos que deberán ser atendidos. Recientemente, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) dejó notificaciones de destitución a 12 funcionarios de la Unachi, entre ellos vicerrectores, decanos, personal administrativo y docentes.

Navarro ha señalado que respetará y acatará las decisiones que adopten las autoridades competentes una vez culminen los procesos correspondientes.

A inicios de esta semana, el rector electo y el rector interino, Pedro González Beerman, sostuvieron la primera reunión de transición, con la participación de los equipos de ambas administraciones, con el propósito de coordinar el traspaso de información.

Con la entrega del acta de proclamación, Navarro queda a las puertas de asumir oficialmente la rectoría de la Unachi y comenzar una gestión que tendrá entre sus principales desafíos fortalecer la institución, atender los asuntos administrativos pendientes y avanzar en sus proyectos académicos y de inversión.

Con información de Demetrio Ábrego