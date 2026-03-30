Accidente de tránsito en Barú cobra una vida y deja 10 lesionados

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas que pongan en riesgo la vida de los pasajeros.

Puerto Amuelles/Un trágico accidente de tránsito registrado este fin de semana en el distrito de Barú dejó como saldo una víctima fatal, convirtiéndose en la número 16 por siniestros viales en lo que va del año, además de al menos 10 personas heridas, dos de ellas en estado delicado.

El hecho ocurrió en la vía que conduce hacia Puerto Armuelles, cuando dos vehículos tipo 4x4 colisionaron. En uno de ellos viajaban integrantes de un equipo de veteranos que se dirigían a participar en una liga deportiva en el sector de Finca Blanco.

De acuerdo con los reportes, la víctima viajaba en la parte trasera de uno de los vehículos y falleció en el lugar producto del fuerte impacto. Tras el accidente, los heridos fueron trasladados al Hospital Dionisio Arrocha, donde reciben atención médica. Dos de ellos permanecen en cuidados intensivos debido a la gravedad de sus lesiones.

Versiones preliminares de residentes y miembros de la comunidad apuntan a una posible imprudencia por parte de los conductores como causa del accidente. No obstante, el caso se mantiene bajo investigación por el Departamento de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas que pongan en riesgo la vida de los pasajeros.

Este hecho ha generado preocupación entre los residentes del distrito de Barú, quienes aseguran que en esta vía, que conecta hacia Puerto Armuelles y Paso Canoas, se han registrado múltiples accidentes en los últimos meses, incrementando la inquietud por la seguridad vial en la zona.

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Con información de Demetrio Ábrego