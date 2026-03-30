Condenado a 30 años de prisión por el homicidio de una infante en Colón

Ciudad de Panamá/A 30 años de prisión fue condenado un hombre de 34 años de edad por el delito de homicidio doloso agravado.

La Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón logró acreditar su culpabilidad en un hecho registrado en la ciudad de Colón.

Los hechos ocurrieron entre los meses de marzo a mayo del 2020, en el corregimiento de Barrio Norte, cuando el sentenciado y su pareja estaban a cargo de la guarda, crianza, educación, cuidado y atención de una infante de un año de edad; sin embargo, no cumplieron con su rol, puesto que los resultados de necropsia determinaron que la niña en reiteradas ocasiones sufrió de maltrato físico, provocándole la muerte.

En el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales, logrando que el Tribunal de Juicio declarara culpable a este hombre de forma unánime; además, se le impuso la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término de 10 años, una vez cumplida esta.