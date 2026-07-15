Acodeco alerta sobre estafadores que se hacen pasar por funcionarios para realizar trámites

La institución hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y verificar siempre que cualquier comunicación provenga de sus canales oficiales para evitar ser víctima de estafas o fraudes electrónicos.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió un comunicado para advertir a la población sobre personas que están utilizando el nombre de la institución para intentar engañar a consumidores mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp y correos electrónicos.

La entidad explicó que, si algún ciudadano recibe este tipo de ofrecimientos para gestionar trámites en nombre de Acodeco, debe presentar la denuncia de inmediato a través del correo electrónico info@acodeco.gob.pa.

Asimismo, recordó que todos los trámites relacionados con denuncias y quejas deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales de la institución, ya sea en la sede central, las oficinas regionales, el portal web o sus redes sociales oficiales.

Acodeco también reiteró que no solicita contraseñas ni datos personales de los consumidores, ni pide ingresar a enlaces desconocidos para realizar trámites o gestionar denuncias.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y verificar siempre que cualquier comunicación provenga de sus canales oficiales para evitar ser víctima de estafas o fraudes electrónicos.