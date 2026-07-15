Vendedores del mercadito de Calidonia denuncian abandono, inseguridad y bajas ventas: 'No alcanza ni para comer'

De los 80 artesanos que llegaron al mercadito de buhonería de Calidonia hace una década, actualmente solo permanecen alrededor de 15.

Ciudad de Panamá/Contenedores vacíos, filtraciones de agua, robos y ventas que apenas alcanzan unos pocos dólares al día.

Esa es la realidad que denuncian los artesanos que aún permanecen en el mercadito de buhonería ubicado en Calidonia, cerca de la estación del Metro de 5 de Mayo, quienes aseguran sentirse abandonados y piden una intervención urgente del Municipio de Panamá.

A una década de haberse instalado en este espacio, los comerciantes aseguran que la mayoría de los locales permanecen desocupados y que los pocos artesanos que continúan trabajando enfrentan múltiples dificultades para mantenerse.

Luis Arrocha relató que las ventas han caído a niveles críticos, al punto de que algunos días apenas logra reunir entre uno y dos dólares.

"Las ventas están tan mal... uno vende hoy y se gana uno o dos dólares. No alcanza ni para comer", expresó.

La situación también preocupa a Katherine Suira, quien denunció que, además de la falta de clientes, las filtraciones de agua afectan constantemente los puestos.

"Aquí esto se inunda, parece un río. Todo se moja y ventas no hay. Aquí hoy no he vendido ni un centavo y eso se repite semana tras semana", afirmó.

Los comerciantes aseguran que esta realidad se repite semana tras semana y dificulta su permanencia en el lugar.

Por su parte, Ángel Taylor, vocero de los buhoneros, señaló que el problema se ha prolongado durante años sin que, según él, las autoridades hayan ofrecido soluciones.

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Taylor también denunció que ha sido víctima de robos dentro de su contenedor, donde asegura que delincuentes se llevaron una computadora portátil, celulares, pantallas y otras herramientas de trabajo.

"Me han robado todo y nadie ha respondido por nada. Uno pide apoyo al Municipio y nadie se pronuncia", manifestó.

De los 80 artesanos que llegaron al mercadito de buhonería de Calidonia hace una década, actualmente solo permanecen alrededor de 15. Quienes aún resisten aseguran que las ventas se han vuelto totalmente insostenibles, por lo que esperan una respuesta de las autoridades municipales que permita mejorar las condiciones del lugar y atraer nuevamente a los compradores.

Además de solicitar mejoras en la infraestructura del mercadito para evitar las inundaciones, los artesanos hicieron un llamado al Municipio de Panamá para reforzar la presencia de la Policía Municipal.

Información de Luis Mendoza

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