Ifarhu| Aprehenden a una persona vinculado al desvío de fondos de becas y PASE-U
Investigan la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas
Panamá/Una persona fue aprehendida este miércoles como parte de una investigación por los presuntos delitos de peculado agravado y blanqueo de capitales en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), específicamente de la Agencia Regional de Panamá Este, por hechos ocurridos entre 2021 y 2022.
La diligencia fue desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en el corregimiento de Pedregal.
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De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación está relacionada con una presunta afectación económica de $145,266.80 al Ifarhu. Las pesquisas apuntan a la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de la institución.
Según el Ministerio Público, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes de la localidad para hacer efectivo su cobro.
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La persona aprehendida será puesta en las próximas horas a órdenes de un juez de garantías, donde la Fiscalía Anticorrupción presentará las solicitudes correspondientes.
Cabe señalar que, por este caso, ya hay varios detenidos.