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Ifarhu| Aprehenden a una persona vinculado al desvío de fondos de becas y PASE-U

Investigan la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas

Ifarhu| Aprehenden a una persona vinculado al desvío de fondos de becas y PASE-U / Ministerio Público

Panamá/Una persona fue aprehendida este miércoles como parte de una investigación por los presuntos delitos de peculado agravado y blanqueo de capitales en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), específicamente de la Agencia Regional de Panamá Este, por hechos ocurridos entre 2021 y 2022.

La diligencia fue desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en el corregimiento de Pedregal.

Ifarhu| Detención provisional para hombre vinculado al desvío de fondos de becas y PASE-U

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación está relacionada con una presunta afectación económica de $145,266.80 al Ifarhu. Las pesquisas apuntan a la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de la institución.

Según el Ministerio Público, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes de la localidad para hacer efectivo su cobro.

También lea: Casos Ifarhu: Aprehenden a comerciante por peculado, vinculada a desvío de fondos de becas

La persona aprehendida será puesta en las próximas horas a órdenes de un juez de garantías, donde la Fiscalía Anticorrupción presentará las solicitudes correspondientes.

Cabe señalar que, por este caso, ya hay varios detenidos.

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