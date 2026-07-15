Ifarhu| Aprehenden a una persona vinculado al desvío de fondos de becas y PASE-U

Panamá/Una persona fue aprehendida este miércoles como parte de una investigación por los presuntos delitos de peculado agravado y blanqueo de capitales en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), específicamente de la Agencia Regional de Panamá Este, por hechos ocurridos entre 2021 y 2022.

La diligencia fue desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, en el corregimiento de Pedregal.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación está relacionada con una presunta afectación económica de $145,266.80 al Ifarhu. Las pesquisas apuntan a la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de la institución.

Según el Ministerio Público, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes de la localidad para hacer efectivo su cobro.

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La persona aprehendida será puesta en las próximas horas a órdenes de un juez de garantías, donde la Fiscalía Anticorrupción presentará las solicitudes correspondientes.

Cabe señalar que, por este caso, ya hay varios detenidos.