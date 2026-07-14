Mayer Mizrachi niega propuesta para aumentar salarios a representantes

Por su parte, el representante de corregimiento de Parque Lefevre explicó que el tema forma parte de las discusiones que se desarrollan a nivel nacional en el marco de las reformas a la Ley de Descentralización.

Ciudad de Panamá/El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, descartó que en el Concejo Municipal del distrito exista una propuesta para aumentar en 1,000 dólares el salario de los representantes de corregimiento, luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto incremento.

"De los concejales del Municipio de Panamá no salió tal propuesta. Yo también vi esos titulares, pero les puedo decir que del distrito de Panamá no existe esa conversación", afirmó el alcalde.

Por su parte, el representante de corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, explicó que el tema forma parte de las discusiones que se desarrollan a nivel nacional en el marco de las reformas a la Ley de Descentralización, y no de una iniciativa surgida en el Municipio de Panamá.

Rodríguez señaló que no todos los representantes enfrentan las mismas responsabilidades, por lo que consideró que un eventual ajuste salarial no debería aplicarse de manera uniforme.

"No todos los representantes tienen que ganar 1,000 dólares más. Realmente, hay algunos que tenemos una responsabilidad muy pesada en la ciudad capital, mientras que otros están en corregimientos más pequeños. Tiene que haber una equidad, tiene que haber un balance", sostuvo.

El edil añadió que, a su juicio, los salarios de los representantes sí deberían ser revisados, aunque tomando en cuenta las diferencias entre los corregimientos y las responsabilidades que asume cada autoridad local.

Otras notas que le pueden interesar: