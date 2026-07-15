Caja de Seguro Social inicia pago de turnos y bonos a médicos residentes e internos

Imagen con fines ilustrativos de retiro de efectivo en cajero o pago de jubilados. / Canva

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el inicio del pago de turnos y bonos correspondientes a médicos residentes e internos, como parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos con este personal de salud.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizan mediante acreditación bancaria (ACH) y emisión de cheques, dependiendo de cada caso.

La CSS informó que los médicos podrán consultar el estado de su pago ingresando a la plataforma habilitada por la institución, donde, utilizando su número de cédula de identidad personal, podrán verificar si el desembolso ya fue efectuado.

La institución reiteró que continuará honrando las obligaciones adquiridas con su recurso humano "con estricto apego a la normativa vigente y bajo criterios de responsabilidad, transparencia y eficiencia".

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