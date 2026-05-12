Acodeco detecta productos en descomposición y vencidos durante operativos en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé

Uno de los casos más graves se registró en la comunidad de Finca 2, en el corregimiento de Finca 4, distrito de Changuinola, luego de una denuncia ciudadana presentada a través del Sistema 311.

Bocas Del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) intensificó sus operativos de vigilancia en comunidades de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, donde detectó la venta de alimentos en estado de descomposición y abrió investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con medicamentos vencidos.

Uno de los casos más graves se registró en la comunidad de Finca 2, en el corregimiento de Finca 4, distrito de Changuinola, luego de una denuncia ciudadana presentada a través del Sistema 311. Funcionarios de la administración regional inspeccionaron un establecimiento comercial y encontraron unas 630 libras de productos avícolas entre pescuezos y patas de pollo vencidos y en avanzado estado de descomposición.

Según la entidad, los productos representaban un riesgo directo para la salud de los consumidores, por lo que fueron retirados de inmediato del mercado. Además, se abrió un proceso administrativo para determinar posibles responsabilidades por violaciones a la Ley 45 de protección al consumidor.

Las acciones de fiscalización también se extendieron a comunidades apartadas de la comarca Ngäbe-Buglé. Durante una gira de trabajo en el distrito de Kankintú, personal de Acodeco recorrió durante cuatro horas sectores como Zamboa, Coclesito, Jirondai, Barranquilla, Calante y Kankintú, donde realizaron jornadas de orientación dirigidas tanto a consumidores como a comerciantes sobre sus derechos y obligaciones.

En paralelo, la entidad emitió 17 notificaciones vinculadas a multas por incumplimientos relacionados con el control de precios y otras faltas contempladas en la Ley 45. Asimismo, inició una investigación contra un local comercial señalado por la presunta venta de medicamentos vencidos destinados al consumo infantil.

La administradora regional de Acodeco, Rosalba De León, aseguró que los operativos continuarán en áreas de difícil acceso, como parte de los esfuerzos para reforzar la vigilancia comercial y prevenir riesgos para la salud de la población en la provincia y la comarca.