Sarampión en Panamá: Chiriquí refuerza vigilancia sanitaria ante alerta; médicos descartan casos positivos

El Ministerio de Salud reitera el llamado a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para verificar su esquema de vacunación, ante el riesgo de reaparición de una enfermedad que había permanecido erradicada del país durante décadas.

Chiriquí/Las autoridades de salud en Chiriquí activaron protocolos de vigilancia preventiva tras la reciente alerta por casos de sarampión en el país, aunque descartaron que exista algún paciente sospechoso o bajo seguimiento dentro del Hospital Materno Infantil José Domingo De Obaldía.

El director médico del centro hospitalario, José Domingo De Obaldía, explicó que las medidas responden a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para prevenir cualquier posible propagación del virus en la provincia.

Mientras tanto, funcionarios del Programa Ampliado de Inmunización insistieron en la importancia de que la población revise su esquema de vacunación y complete las dosis pendientes.

“Recomendamos que revisen cómo está la actualización de esa vacunación. El que no ha sido vacunado, que se vacune. El sarampión es una enfermedad que no teníamos en nuestro país desde hace más de treinta años”, señaló Jorge Ng Chinkee.

Por su parte, Marisela Arjona, del Programa Ampliado de Inmunización, destacó que recientemente se detectó en Chiriquí a una persona que tuvo contacto con la joven que dio positivo por sarampión tras viajar en el mismo avión.

Según explicó, el ciudadano no desarrolló la enfermedad gracias a que había recibido la vacuna en 2023.

“Con esa acción de haberse vacunado protegió no solamente a su familia, sino también a la población chiricana y a las personas que estaban alrededor de él”, afirmó.

Las autoridades sanitarias también informaron que se mantienen alertas y controles preventivos en zonas fronterizas entre Panamá y Costa Rica, especialmente en puntos como Paso Canoas y Río Sereno, además de sectores de Bocas del Toro.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para verificar su esquema de vacunación, ante el riesgo de reaparición de una enfermedad que había permanecido erradicada del país durante décadas.