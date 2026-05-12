Panamá busca nuevos diplomáticos: anuncian convocatoria oficial para 2026

El concurso se desarrollará mediante un proceso de evaluación técnica y objetiva, enfocado en medir conocimientos, aptitudes y capacidades de los aspirantes.

Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la apertura de la convocatoria al concurso público de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026, proceso mediante el cual se seleccionará a los profesionales que aspiren a formar parte del servicio diplomático de Panamá.

La Cancillería anunció que esta convocatoria busca captar profesionales con la preparación académica y las competencias necesarias para representar al país en el ámbito internacional y fortalecer la política exterior panameña.

La convocatoria forma parte de los mecanismos orientados a identificar profesionales con la formación académica, las competencias y las capacidades requeridas para representar al país en el ámbito internacional y contribuir al fortalecimiento de la política exterior panameña”, señala el comunicado.

La convocatoria oficial estará disponible los días 12, 13 y 14 de mayo de 2026, mientras que el periodo de inscripción en línea se realizará del 15 al 28 de mayo.

El concurso se desarrollará mediante un proceso de evaluación técnica y objetiva, enfocado en medir conocimientos, aptitudes y capacidades de los aspirantes. “El concurso público de ingreso constituye un proceso técnico y objetivo, orientado a evaluar los conocimientos, aptitudes y competencias de los aspirantes”, destacó la entidad.

Las autoridades explicaron que quienes superen las distintas etapas podrán ingresar al Programa de Formación Diplomática y Consular, paso previo para incorporarse oficialmente a la Carrera Diplomática y Consular de Panamá.

Los requisitos

Entre los principales requisitos para participar se encuentran:

Ser ciudadano panameño por nacimiento o por naturalización, con más de 15 años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad panameña.

Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

No haber sido condenado por delitos dolosos ni contra la administración pública.

Contar con título universitario de licenciatura, postgrado, maestría o doctorado en Relaciones Internacionales o Política Internacional.

Sin embargo, la Cancillería aclaró que también podrán admitirse profesionales de otras áreas académicas vinculadas a temas estratégicos para el país.

“Atendiendo a las necesidades de la política exterior panameña, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el aval de la Comisión Calificadora, podrá admitir profesionales de otras disciplinas que cuenten con estudios especializados vinculados a temas de interés estratégico para la República de Panamá”, indica el documento.

Los interesados deberán completar el formulario disponible en Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Para consultas adicionales, la Cancillería habilitó el correo electrónico academiadiplomatica@mire.gob.pa.