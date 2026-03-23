Acodeco logra devolución de más de $4,500 a consumidores por caso Snowland Panamá

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, como resultado de las gestiones realizadas tras las denuncias relacionadas con el evento Snowland Panama, se ha logrado la devolución de 4 mil 548 dólares a favor de los consumidores afectados.

De acuerdo con información oficial de la institución, un total de 31 quejas fueron remitidas al Departamento de Decisión de Quejas, de las cuales 27 ya han sido resueltas, lo que permitió recuperar el dinero para los consumidores que presentaron sus reclamaciones.

No obstante, el proceso aún no ha concluido. Actualmente, la entidad mantiene cuatro quejas en trámite, que suman $808.68, las cuales continúan su curso dentro de los procedimientos administrativos establecidos.

El caso Snowland Panamá generó considerable atención pública en diciembre de 2025, luego de que varios asistentes denunciaran que la experiencia ofrecida durante el evento no correspondía con la publicidad difundida en redes sociales. Según los testimonios, parte del material promocional habría sido elaborado mediante herramientas de inteligencia artificial, lo que generó expectativas que, presuntamente, no fueron cumplidas durante la actividad.

Ante estas situaciones, la Acodeco inició una investigación de oficio con el objetivo de verificar la veracidad de la publicidad y determinar posibles afectaciones a los consumidores.

Estas acciones se realizan en el marco de lo establecido en la Ley 45 de 2007, normativa que protege los derechos de los consumidores y establece obligaciones para los agentes económicos en cuanto a la veracidad de la información y la publicidad ofrecida en el mercado.