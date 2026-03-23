Planificación y reducción de gastos, claves para enfrentar el alza de precios, aconseja Instituto de Derecho del Consumidor

Instituto Panameño de Derecho del Consumidor instó a las familias a priorizar lo esencial y planificar la salida que se va a hacer.

Ciudad de Panamá/Giovanni Fletcher, del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor, compartió recomendaciones concretas para que las familias panameñas enfrenten el impacto del alza de combustibles y la especulación negativa en los precios.

"Los espacios son pocos, las soluciones son muy pocas también. Al fin del día, el consumidor local que tiene que usar su transporte propio para movilizar su trabajo, su escuela, vamos a tener que ser mucho más prácticos, mucho más proactivos", manifestó Fletcher.

Fletcher enfatizó acciones inmediatas: "Vamos a tener que programar todavía mucho más nuestros viajes, saber exactamente dónde vamos a ir. Ya se acabó la especulación del viaje de paseo, ya no vamos a poder estar dando muchas vueltas, vamos a tener que estar revisando el vehículo, para ver si el vehículo está funcionando óptimamente, verificar las llantas, porque evidentemente no cabe espacio ya para ningún tipo de gasto superfluo".

Planificación y reducción de gastos

Fletcher instó a las familias a priorizar lo esencial: "Frente a esto realmente hay que planificar la salida que se va a hacer. Está muy claro que el presupuesto va a disminuir frente a los aumentos. Disminuir los superfluos, quizás disminuir la compra de la chinguia, como decimos en panameño, u otro tipo de juego de azar. Eso va a estar duro. En pos de privilegiar lo realmente importante y urgente".

Sobre el rol del Estado, Fletcher señaló que se requieren acciones estructurales. "Dentro del tema de la Acodeco, efectivamente, la Acodeco debe tener el brazo y la fuerza suficiente para monitorear que los aumentos naturales que se dan producto de esta crisis no sean excesivamente utilizados por grupos de interés para coordinar aumentos mucho más elevados", indicó.

Fletcher propuso tres medidas concretas para proteger al consumidor:

Reformar la Ley 45: "Hay que modificar la Ley 45 para darle más fuerza, más brazo a Acodeco, más capacidad de verificación". Tipificar la especulación como delito: "Debe elevarse a grado de delito la especulación en materia de la práctica monopolística, porque en un país tan pequeño, con tanto grupo de interés, la especulación en la práctica monopolística es normal, usual en este país". Revisar el índice de paridad: "Debe revisarse ya la idea de revisar el índice de paridad, que se modificó hace 40 años por razón de combustible. Hay un rango ahí de 8, 5, 7 centavos que se le regala al importador internacional a la zona libre de petróleo en Colón, que si se revisara y se le quitara ese regalo, quizá el litro de combustible al final bajara un poquito más".

Respecto al subsidio al tanque de gas, Fletcher reconoció la complejidad fiscal, pero sugirió focalización: "El tanque de gas debería ser personalizado y hay personas y áreas que no deberían, entre comillas, tener acceso pronto porque tienen la capacidad económica de pagarlo".

Fletcher cerró con un llamado a la acción colectiva: "Cualquier medida que ayude a disminuir el sufrimiento patrimonial de los consumidores en su bolsillo es benéfica y ayuda".