¿Comida más chica o aumento de precios? Comerciantes en Colón en alerta por aumento del combustible

Piden a las autoridades implementar un plan de mitigación para evitar el aumento de productos y alimentos.

Provincia de Colón/Comerciantes de pequeños negocios, como fondas y kioscos en la provincia de Colón, están en alerta ante el aumento del combustible. Indican que cada vez que se registra un alza, también sube el costo de la canasta básica, lo que los obliga a aumentar el precio de los productos que ofrecen a los consumidores.

Domenico Medina, presidente de APEDE, capítulo de Colón, señaló que “a título personal, creo que los subsidios encarecen y empobrecen a un país a largo plazo. Sin embargo, ojalá el gobierno pueda tener algún plan de mitigación que pueda servir momentáneamente para evitar que la canasta básica suba”.

Además indicó que “esto afecta a todos, clase media y alta, porque igual incurren en gastos extra que no han estado estipulados”.

Por su parte, Matilde Ávila, quien tiene un kiosco de comida, manifestó que actualmente compra el tanque de rabito en 72 dólares, “la carne ha subido, el cerdo, el pollo, todo está caro. No sabemos qué hacer con los negocios”.

“Aquí estamos ganando nada. Aumentar el precio no podemos porque se nos va la clientela; disminuir la cantidad de comida creo que es la única solución que podemos encontrar, y vamos a ver si el cliente no se molesta, porque él no entiende eso”, indicó Ávila.

Por otro lado, ciudadanos han manifestado que este último aumento del combustible ha golpeado con más fuerza al sector transporte y a aquellas personas que salen a diario a llevar sustento a sus hogares.

Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar otro aumento del combustible, ya que sería un duro golpe al bolsillo de los panameños.

Con información de Néstor Delgado.