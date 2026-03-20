Alza en combustibles encarece alimentos y golpea bolsillos de consumidores

La cadena de suministro se ve afectada por el encarecimiento del transporte, generando un efecto dominó que termina elevando los precios en restaurantes y fondas.

Ciudad de Panamá/El aumento en los precios de los combustibles comienza a sentirse con fuerza en el costo de los alimentos, impactando tanto a comerciantes como a consumidores en distintos puntos del país.

Productos de consumo diario han registrado incrementos que ya se reflejan en los puestos de venta. Tal es el caso del popular patacón, que anteriormente se ofrecía en promociones de cinco unidades por un dólar y ahora se comercializa a tres por el mismo precio. A esto se suma el alza en frutas como la naranja, que actualmente se vende a 20 centavos la unidad, y el limón, cuyo costo se ubica en cuatro unidades por un dólar.

“La naranja ahora mismo deben venderla a 20 centavos o cinco por un dólar. Eso es lo que te da el margen para traerlo con el acarreo, que no cobra barato”, explicó un comerciante.

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El impacto, advierten, va más allá de los mercados. La cadena de suministro se ve afectada por el encarecimiento del transporte, generando un efecto dominó que termina elevando los precios en restaurantes y fondas.

“Los precios de la comida del día los vendíamos muy económicos, pero ahora con esto nos va a tocar cambiar el precio”, señaló José Moreno, propietario de un restaurante.

De acuerdo con los comerciantes, aunque los precios actuales se mantendrán por el momento, no descartan nuevos incrementos si continúan las variaciones en el costo del combustible, lo que podría traducirse en mayores gastos para los consumidores en las próximas semanas.

Con información de Jocelyn Mosquera