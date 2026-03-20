Apede propone teletrabajo y horarios escalonados ante alza del combustible

Panamá/El reciente aumento en los precios del combustible en Panamá ha generado reacciones en distintos sectores del país, que advierten sobre el impacto económico derivado de los conflictos internacionales. Entre las voces que se han pronunciado se encuentra la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), que planteó medidas orientadas a mitigar los efectos en la población.

Durante el lanzamiento del Foro Económico 2026, la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, instó tanto al Gobierno como a la empresa privada a adoptar estrategias que reduzcan los costos para los ciudadanos. Para las empresas, dijo, funciona el "teletrabajo".

De acuerdo con la dirigente empresarial, el teletrabajo también debe considerarse como una herramienta clave para aliviar la carga económica de los trabajadores, en un contexto donde el incremento de precios continúa presionando el bolsillo de los panameños.

Mientras que, señaló que el Gobierno no debe recurrir a subsidios directos, pero puede “implementar diversos horarios de entrada a los trabajos para que haya menos tráfico”, con el objetivo de mejorar la movilidad y disminuir la congestión vehicular en horas pico.

Cabe señalar que los nuevos precios reflejan incrementos en todos los combustibles. La gasolina de 95 octanos subió 0.75 centavos, ubicándose en $4.33 por galón, mientras que la de 91 octanos aumentó 0.68 centavos, alcanzando los $4.03. El ajuste más marcado se registró en el diésel, cuyo galón quedó en $4.58.

El aumento en el precio de la gasolina inició este viernes 20 de marzo y se extenderá hasta el 3 de abril.

El planteamiento de la presidenta de Apede, se da en el marco de un escenario económico complejo, que será analizado en el Foro Económico 2026, previsto para el próximo 25 de marzo, donde se abordarán las oportunidades de crecimiento para Panamá y los efectos de las crisis globales en la economía nacional.