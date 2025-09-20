Activan alerta Amber por desaparición del niño Jehú Zabdiel Olivares, visto por última vez el 1 de agosto

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades panameñas han activado la alerta Amber tras la desaparición de un niño en la provincia de Panamá, según informó el Ministerio Público.

Se trata de Jehú Zabdiel Olivares Estrada, de 3 años, quien fue visto por última vez el 1 de agosto a las 8:00 p.m. en la comunidad de Valle de Urracá, Villa Fortuna, distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. Se pudo conocer que su reporte de desaparición se presentó el 19 de septiembre del presente año.

Según la descripción proporcionada, Olivares mide 1.0 metros, es de contextura delgada, tiene ojos de color negro, cabello castaño y rizado, así como piel trigueña. De igual forma, mantiene un lunar blanco en el pecho.

Al momento de su desaparición, el niño vestía un pantalón de jeans y zapatillas blancas. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda ayudar a localizar a Núñez, llamando a la línea 104.