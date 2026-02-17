Activan bandera roja en ríos de Panamá Este por lluvias en zonas montañosas

Chepo, Panamá/Williams Castillo, oficial de Emergencia de Panamá Este, informó que se mantiene bandera roja en los ríos de la región, incluyendo el río Mamoní, debido a las lluvias en la zona montañosa que están generando una cabeza de agua.

El funcionario explicó que las precipitaciones desde la madrugada en áreas como Madroño acrecientan los ríos en la parte baja, lo que motiva la alerta.

"Tenemos monitoreo en varios puntos y del punto de Limones nos están informando que ahora mismo va bajando una cabeza de agua, así que por ende no puede haber nadie en el río", expresó Castillo.

Ante esto, se le recomienda a la población que, al visualizar bandera roja, es prohibido el baño, medida que aplica para todo el sector de Panamá Este.

El operativo de prevención inició entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m., momento en el que encontraron algunos vehículos que lograron ingresar antes del empeoramiento del clima. No obstante, desde las 9:00 a.m. la lluvia se hizo más fuerte, obligando a realizar el desalojo de las personas por precaución.

Según el oficial Castillo, las condiciones de lluvia se mantendrán hasta horario nocturno, por lo que durante todo el día no se podrá entrar a los balnearios. Castillo indicó que estarán pendientes en las zonas donde las personas ingresen a los ríos para prohibir el baño, aunque si el clima cambia, podrían permitir el acceso nuevamente.

Con información de Ivana Archibold.