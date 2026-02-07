Incertidumbre en Chepo por posible proyecto para represar el río Mamoní ¿Qué se sabe?

Los moradores aseguraron que no se oponen al desarrollo , pero manifestaron su preocupación por el riesgo de inundaciones en las viviendas.

Los residentes de Loma del Río y otras comunidades del distrito de Chepo manifestaron su incertidumbre ante la posible intención del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) de construir una planta potabilizadora en Panamá Este, por lo que solicitan aclarar dudas y realizar una consulta pública antes de avanzar con el proyecto.

De acuerdo con los moradores, la preocupación surge tras conocerse la realización de un estudio de factibilidad, que evalúa la viabilidad de esta obra destinada a garantizar el abastecimiento de agua potable a sectores como Pacora, Tocumen, 24 de Diciembre y Las Mañanitas.

Proyecto contempla toma de agua del río Mamoní

Según la información preliminar, el proyecto se encuentra dividido en tres fases actualmente en estudio, las cuales contemplan la toma de agua cruda del río Mamoní y la construcción de una planta potabilizadora en Chepo, con una capacidad inicial de producción de 20 millones de galones de agua diarios, que podría expandirse hasta 60 millones de galones en el futuro.

Aunque los residentes reconocen que la iniciativa podría traer mejoras en el suministro de agua, advierten sobre los posibles impactos ambientales y sociales que podría generar la intervención del río.

Temor por inundaciones y afectaciones a viviendas

Los moradores aseguraron que no se oponen al desarrollo, pero manifestaron su preocupación por el riesgo de inundaciones en las viviendas cercanas al río Mamoní, ya que durante la época lluviosa estas comunidades sufren afectaciones constantes.

Indicaron además que desde hace décadas han solicitado la canalización del río, sin obtener respuesta por parte de las autoridades. Actualmente, el cauce del río se ha ido desviando, acercándose peligrosamente a las residencias, lo que incrementa la vulnerabilidad de las familias.

"Principalmente la comunidad de Las Margaritas de Chepo que tiene muchos lugares bajos que ya sin la represa sufren inundaciones, con una represa tendría más probabilidades de inundarse. También la comunidad de Loma del Río también se vería afectado por este tipo de proyecto", señaló uno de los residentes del lugar.

Idaan aclara que el proyecto está en fase de estudio

A través de un comunicado oficial, el Idaan reiteró que el proyecto se encuentra en una fase de estudios y evaluaciones técnicas y económicas, las cuales permitirán determinar su factibilidad tanto en época lluviosa como en época seca.

La entidad informó que espera culminar el estudio en un plazo aproximado de dos meses, tras lo cual se procederá con su análisis correspondiente.

Solicitan presencia del director del Idaan

Mientras tanto, los residentes afectados solicitaron la presencia del director del Idaan, Rutilio Villarreal, para que explique directamente los alcances del proyecto y se lleve a cabo una consulta pública, que permita a las comunidades expresar sus inquietudes y participar en el proceso de toma de decisiones.