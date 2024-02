Acuerdo entre el Estado y víctimas de la dictadura sigue sin cumplirse

Panamá/El acuerdo avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el Estado y las víctimas de la dictadura militar, sigue sin cumplirse.

El tema fue puesto sobre la mesa por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien este jueves, en medio de la solicitud de traslados de partidas en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, reclamó al Ministerio de Relaciones Exteriores el no pago a las víctimas de la dictadura.

El independiente explicó que le ha tocado atender a familiares de víctimas de la dictadura que le han señalado que no se está cumpliendo con el acuerdo, dejando al descubierto la falta de compromiso del Estado.

¿Por qué no se está cumpliendo un acuerdo interamericano?

Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores, Vladimir Franco, señaló que en ese caso la Cancillería solo actúa como "un conducto" para que se cumpla y que las instituciones involucradas aún "no han dado respuesta para poder cumplir".

Los diferentes puntos acordados se tienen que cumplir por diferentes instituciones. Estas instituciones todavía no nos han dado respuesta para poder cumplir con estos acuerdos y avanzar", precisó.

Franco puso como ejemplo que, en tres ocasiones, han solicitado al presidente del Tribunal Electoral cita para hablar sobre el tema, pero que las tres veces han sucedido situaciones que han llevado al magistrado a cancelar las reuniones.

"¿Usted lo que me está diciendo aquí es que la falta de cumplimiento no es de la Cancillería, sino del Gobierno?", refutó el diputado Vásquez, a lo que el viceministro respondió que no usaría la palabra "culpa", pero que puede asegurar que mientras esté en la entidad "vamos a estar encima de que las entidades cumplan".

"¿Ha cumplido o no ha cumplido el Estado?", repreguntó Vásquez. "No ha terminado de cumplir el acuerdo. Ha cumplido puntos del acuerdo, pero no ha terminado de cumplir", respondió el viceministro.

Durante su intervención, el diputado señaló que es vergonzoso que la Cancillería no haya encontrado dinero, dentro de uno de los presupuestos más grandes del país, para pagarle a las víctimas de la "dictadura que ustedes montaron como gobierno, pregúntenle a [Benjamín] Colamarco cómo era la vaina en la dictadura, para pagarle el salario a él sí hay plata, pero a la gente que se murió y que ustedes le mataron a la familia, no hay plata".

En 2022, Panamá anunció que pagaría $11,024,410.83 a 15 víctimas de la dictadura militar (1968-1989), según lo establecido por la CIDH y aceptado por las partes en un acuerdo de solución amistosa. Acordaron que el pago se haría efectivo en tres cuotas de $3,674,803.61 cada una.

Las víctimas y los acuerdos

En total, hay 15 víctimas y 66 familiares adheridos al acuerdo de solución amistosa. Como parte del acuerdo, el Estado también debe realizar los análisis de ADN de los restos óseos que reposan en custodia en su Instituto para verificar si corresponden a desaparecidos durante la dictadura.

También se debe evaluar la construcción del monumento a las víctimas de la dictadura, la inclusión del tema en el pénsum académico, el reconocimiento de restos óseos y la posible reapertura de procesos por delitos de lesa humanidad.

Al ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión de Presupuesto le avaló un traslado de partida por $3.1 millones.