¿Dónde se puede adquirir el cannabis medicinal?

El cannabis medicinal es la esperanza para aquellos pacientes que los fármacos no alivian sus dolencias, pero ¿Cómo se debe administrar este componente? ¿Quiénes podrán acceder ? ¿Dónde se puede adquirir? Son algunas de las preguntas que surgen, luego de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo sancionara los decretos Ejecutivos que permiten su uso en Panamá.

La especialista en tratamiento de cannabis medicinal, Sandra Carrillo, explicó que esta es una reglamentación muy robusta que busca garantizar la calidad del producto, de forma controlada y organizada, involucrando al Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, entre otras instituciones que garantizarán el proceso de siembra y cultivo.

Además, el Ministerio de Salud está creando un registro de pacientes que utilizan el cannabis medicinal, donde el médico tratante avala el uso del tratamiento, lo que generará muchos beneficios para ellos.

Sin embargo, Carrillo aclaró que, el cannabis medicinal no cura las enfermedades, pero sí se recomienda en el caso de epilepsia retractaría cuando los medicamentos tradicionales no funcionan, al igual que los pacientes con dolor crónico como artritis, fibromialgia, dolor oncológico, artrosis, dolor neuropático y otras que producen dolor fuerte.

De igual manera, dijo que existe una lista de dolencias que aplican para el uso del cannabis medicinal y que los pacientes podrán tener un carné para poder acceder al tratamiento, esto luego de que un médico especialista haga todos los estudios necesarios y suministre la receta. Señaló que habrá farmacias específicas que venderán la terapia.

Docencia médica

El nuevo reto que enfrenta la implementación de esta ley es la docencia a los propios doctores, ya que, muchos desconocen sobre su uso, y no están de acuerdo con su aplicación, por lo que se deberá capacitar a los médicos con base en evidencia científica, lo que tomará tiempo. Carrillo también dijo que se piensa crear un programa de capacitación para certificar a los médicos en el uso del cannabis medicinal.

“He visto a la comunidad científica abierta a entender y aprender, basado en la evidencia que se presente cada especialidad decidirá cómo hacer la prescripción”, indicó.

Carrillo aclaró que el tratamiento puede suministrarse de forma vaporizada e inhalada, pero con ‘flor seca’ y con dispositivos médicos, pero es algo que hay que explicarlo muy bien, ya que, se trata de calentar la flor que produce un vapor que luego es inhalado por el paciente, más no se fuma.

Relacionado Panamá aprueba reglamento para uso del cannabis medicinal

También destacó que el cannabis es una terapia ancestral que se usaba incluso antes de Cristo, por lo que se están haciendo muchos estudios sobre el tema, no obstante, hay que tener en cuenta que por causar efectos secundarios, debe ser tratada de una manera responsable, con prescripción médica por lo que es necesario hacer una campaña de docencia para la implementación de la ley.

Resaltó que los estudios en el tratamiento de epilepsia arrojan que se puede reducir la epilepsia hasta más de un 40%, lo que le dará mejores oportunidades a las personas que la padecen y a la propia familia, de igual manera sucede con los pacientes con dolor por cáncer que, aunque no cura sí mejora la calidad de vida.

Aclaró que en este momento no es legal traer el medicamento de afuera, también recomendó no comprarlo en la calle, porque aún no está avalado por Farmacia y Drogas, no cuenta con registro sanitario y podría estar adquiriendo un medicamento dañino,.

Recalcó que ya falta poco para que se otorguen las licencias y se pueda importar bajo todos los parámetros de seguridad y salubridad necesarios.