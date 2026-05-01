Adulto mayor fallece en accidente de tránsito en Los Santos; suman siete víctimas en 2026

Un residente advirtió sobre la peligrosidad de la vía, asegurando que es un tramo donde los vehículos suelen transitar a alta velocidad y que la curva del sector representa un riesgo constante para los conductores.

Los Santos/Una persona de aproximadamente 67 años de edad murió en un accidente de tránsito registrado en el sector de Chumacal, provincia de Los Santos, durante la madrugada de este 1 de mayo, en un hecho donde estuvieron involucrados dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la colisión, las personas afectadas fueron trasladadas al Hospital Joaquín Franco Sayas, en la ciudad de Las Tablas, donde personal médico confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes, mientras que otras dos personas recibieron atención por diversas lesiones.

Con este nuevo hecho, la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito en el país asciende a siete en lo que va del año 2026.

El vecino del área, Manuel Espino Pérez, relató que el accidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada y que despertó tras escuchar un fuerte estruendo. Al salir de su residencia, se encontró con la escena del choque y pudo observar el impacto ocurrido.

Espino Pérez indicó además que una de las personas afectadas señaló que uno de los vehículos la había impactado directamente durante el siniestro.

El residente también advirtió sobre la peligrosidad de la vía, asegurando que es un tramo donde los vehículos suelen transitar a alta velocidad y que la curva del sector representa un riesgo constante para los conductores.

“Es una vía donde pasan los autos con demasiada velocidad, la curva es peligrosa y ya se han dado varios accidentes en horas de la noche”, manifestó, al tiempo que hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad vial en la zona.

Con información de Eduardo Javier Vega