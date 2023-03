Advierten que falta de insumos en Ciudad de la Salud demuestra 'fracaso administrativo evidente'

Ciudad de Panamá, Panamá/La escasez de insumos en la Ciudad de la Salud, es un ejemplo viviente de la falta de planificación en que se ha dado la transición entre esta dependencia de salud y el complejo de la Caja de Seguro Social, así lo advierte el presidente de la Asociación de Médicos Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), Fernando Castañeda.

Relacionado Suspenden programa de cirugías cardíacas en Ciudad de la Salud

De acuerdo con Castañeda, hay denuncias de médicos agremiados de pacientes con referencias para ser enviados al Instituto Cardiovascular y estos últimos contestan, que no cuentan con insumos y que deben quedarse en el complejo.

“La denuncia que circula es validada por los colegas que nos dicen que no cuentan si quiera con guantes, no hay surgicel que es el compuesto con el que se controla una hemorragia, tampoco hay seda, circunstancias lamentables”, enfatizó.

Castañeda recalcó que esto “no debe verse como cuentos chinos”, ni ataques, sino como una oportunidad de mejorar lo que está sucediendo.

Para médico, esto es un ejemplo de fracaso administrativo evidente, más todavía cuando se trata de insumos y son los pacientes los que pagan las consecuencias de este desorden.

Sobre la regularización de las operaciones en Ciudad de la Salud, Castañeda indicó que, a veces señalan cosas “irreales e inconsistentes con la realidad”.

Por otro lado, señaló que las denuncias son válidas y no son para hacer daño o campañas de nada más que, recordar que el responsable de que no se privatice la CSS, es la administración que tiene que ser eficiente y demostrar que el servicio público funciona; no ser parte de la ineficiencia.

Puntualizó que denuncias de este tipo son “vergonzosas y demuestran que hay mucho espectáculo y poco realidad y consistencia”.