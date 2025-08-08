Aeropuerto de Tocumen activa alerta preventiva por temporada de aves migratorias

Según el historial de observaciones, las horas de mayor movimiento de aves se dan entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Ciudad de Panamá/Con el inicio de la temporada de migración de aves que se extiende de agosto a mediados de diciembre el Aeropuerto Internacional de Tocumen emitió una alerta preventiva a través de su Departamento de Control de Fauna, dirigida a la Red de Advertencia Temprana, la Torre de Control, el Centro de Gestión Operativa, aerolíneas, servidores de aerolíneas en tierra y escuelas de aviación.

El objetivo es reforzar las medidas de prevención ante la posible presencia de aves en las inmediaciones del aeropuerto, reduciendo así el riesgo de impactos con aeronaves y garantizando la seguridad operacional.

🔗Te puede interesar: Aeropuerto de Tocumen supera los 10 millones de pasajeros en el primer semestre de 2025 y apunta a un nuevo hito anual

Melissa Hinds, jefa del Departamento de Control de Fauna, explicó que cada otoño millones de aves migratorias provenientes de Canadá, Estados Unidos y México viajan hacia el sur del continente para escapar del invierno boreal, atravesando el cielo panameño como parte de una de las rutas migratorias más importantes del continente.

Durante este periodo, Tocumen, en coordinación con organizaciones como la Sociedad Audubon Panamá, el proyecto Rapaces de Océano a Océano, ADOPTA Bosque y la Red de Advertencia Temprana, mantiene un monitoreo constante del comportamiento de estas especies. Este seguimiento incluye el registro de la cantidad, horarios, fechas y especies que sobrevuelan las aproximaciones del aeropuerto, permitiendo activar protocolos de prevención con antelación.

Según el historial de observaciones, las horas de mayor movimiento de aves se dan entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., lo que permite ajustar operaciones, suspender temporalmente vuelos o redirigirlos a pistas más seguras. Además, se hace un llamado a las comunidades cercanas a gestionar adecuadamente los residuos para evitar atraer aves a zonas críticas.

Entre las especies más frecuentes en esta temporada se encuentran el gallinazo cabecirrojo, el gavilán aludo, el gavilán de Swainson y el milano de Misisipi, así como aves playeras como el playerito occidental, el playero cabezón, el playero coleador, el playerito dorado, el pibí oriental y el pibí occidental.

Para minimizar riesgos sin afectar la biodiversidad, Tocumen aplica métodos de disuasión como: