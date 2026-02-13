Afinan detalles en el balneario Las Mendozas para el tradicional paseo de las balsas

De acuerdo con los organizadores, el paseo de las balsas iniciará a las 4:00 p.m. y contará con la participación de ocho comparsas.

La represa ubicada en el balneario Las Mendozas se encuentra en su fase final de adecuación para el tradicional paseo de las balsas, programado para el sábado 14 de febrero, como parte de las actividades del Carnaval.

En el sitio ya se han desplegado buzos de la Policia Nacional, quienes realizan inspecciones para verificar los niveles del río y reforzar las medidas de seguridad, con el objetivo de salvaguardar a los cientos de visitantes que se esperan para el evento.

Amy Franshesca, princesa de la comparsa Sol de Luna, aseguró que todo está listo para recibir al público y destacó el carácter familiar de la celebración.

“Estamos preparados para entregarlo todo. Invitamos a los visitantes a disfrutar de un carnaval lleno de tradición, ambiente familiar y muchos colores”, expresó.

De acuerdo con los organizadores, el paseo de las balsas iniciará a las 4:00 p.m. y contará con la participación de ocho comparsas. El espectáculo estará acompañado por murgas y presentaciones musicales, entre ellas la del grupo Os Almirantes.

Con información de Nathali Reyes