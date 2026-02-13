TVN Radio y TVMAX dan el 'Kick-Off' al Carnaval con una lluvia de regalos en vía Centenario

Con el objetivo de acompañar a su audiencia desde el primer kilómetro, las marcas líderes en comunicación transformaron este punto estratégico en una auténtica fiesta de carretera.

Ciudad de Panamá, Panamá/El espíritu del Carnaval ya se siente con fuerza en las principales arterias viales del país. Desde horas de la tarde de este viernes, el equipo de TVN Radio y TVMAX se tomó la estación de servicio Puma de la vía Centenario para despedir, por todo lo alto, a los miles de panameños que emprenden su viaje hacia el interior de la república.

Con el objetivo de acompañar a su audiencia desde el primer kilómetro, las marcas líderes en comunicación transformaron este punto estratégico en una auténtica fiesta de carretera.

Los viajeros no solo se llevaron una sonrisa, sino también un kit completo para sobrevivir a la jornada festiva.

La activación, que atrajo a cientos de conductores, incluyó la entrega masiva de souvenirs y artículos promocionales, bebidas refrescantes y energizantes, además de mochilas y regalos exclusivos de las marcas.

Esta iniciativa busca que los panameños viajen no solo entretenidos, sino bien equipados para disfrutar de los cuatro días de fiesta y alegría que caracterizan esta festividad nacional.

"TVN Radio es la emisora que está en los eventos que tiene que estar. Sin duda alguna, el Carnaval es la fiesta del panameño y queríamos dar ese kick off inicial transmitiendo el programa desde la Puma en la Vía Centenario, una de las avenidas principales por donde todos pasan rumbo al interior", indicó Karen Roquer, jefa de TVN Radio y TVMAX.

Con información de Luis Jiménez