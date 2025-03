Poca afluencia de estudiantes en algunos planteles del país por llamado a huelga de docentes, gremios y sindicatos

Ciudad de Panamá, Panamá/La asistencia de estudiantes es irregular en algunos colegios del país, debido al llamado a huelga por parte de los docentes y sindicatos para este viernes 21 de marzo.

Durante un recorrido por diferentes centros educativos, TVN Noticias pudo corroborar que en algunos había pocos estudiantes y en otros planteles la asistencia era nutrida.

En la escuela República de Francia, en el distrito de David, una de las escuelas primarias con importante número de matrícula, pocos alumnos acudieron.

La dirección de esta escuela informó que los estudiantes que llegaran serían atendidos por los docentes que se encuentren presentes en las aulas.

En Chiriquí hay al menos 347 centros educativos y 114 mil estudiantes iniciaron recientemente el año escolar 2025.

Los docentes en David anunciaron que se realizaría una asamblea en la Dirección Regional de Educación.

Sin embargo, en el colegio Félix Olivares en David, un número importante de estudiantes acudió este viernes para recibir sus clases.

Este colegio es uno de los más antiguos, con una matrícula de más de 2,100 estudiantes.

Mientras que, en el Instituto América, en la capital panameña, pocos estudiantes llegaron al plantel.

En la provincia de Coclé, específicamente en el Centro Educativo Bilingüe Federico Zúñiga, en el distrito de Penonomé, prácticamente no había estudiantes.

En Penonomé se espera que se realice una concentración con los docentes, además en el distrito de Aguadulce.

En la provincia de Colón, en la rotonda de los 4 Altos, un grupo de docentes y profesores se concentraron desde muy temprano para manifestar su descontento con la Ley 462 que reforma a la Caja de Seguro Social. Se espera que hagan una movilización.

Trascendió que en algunos planteles optaron por clases virtuales este viernes.

Ayer, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que este viernes 21 de marzo de 2025 "es un día regular de clases". Meduca invitó a los docentes a "mantenerse en las aulas cumpliendo su compromiso y colaboración con el proceso de enseñanza y aprendizaje, fundamental para el futuro de nuestros estudiantes".

La ministra de Educación, Lucy Molinar, también convocó este jueves a una conferencia de prensa para reiterar que habrá "clases regulares" este viernes 21 de marzo, rechazando el llamado a huelga nacional por parte de los docentes.

Durante su intervención, Molinar hizo un llamado a la reflexión, señalando que "hay momentos como sociedad en los que tenemos derecho a no estar de acuerdo y a manifestar nuestro desacuerdo, pero hay algunas premisas que deben estar por encima o por delante de esas divisiones".

La titular del Meduca expresó su preocupación por la información que circula sobre la Caja de Seguro Social e invitó a "parar, escuchar y evaluar si vale la pena aventurar al país, en un momento como este, a una inestabilidad innecesaria ".

Molinar lamentó que "en los últimos años nuestro sistema educativo ha sido parte de todas las aventuras políticas" y destacó que "las grandes víctimas de todo, no importa quién gane o pierda, han sido los estudiantes, a quienes hemos usado de escudo para todas esas luchas".

En palabras de la ministra, “los números no mienten. Hemos fracasado en la formación de nuestros estudiantes y seguimos con una nota de fracaso cuando revisamos los niveles de deserción y desapego del estudiante a su proceso formativo”.

"Educación no tiene por qué vincularse a la lucha política partidista ni diaria porque nuestros estudiantes no lo merecen", expresó Molinar, quien también hizo un llamado a la calma, reflexión, poner al país por delante y que esto no es correcto ni justo y pidió a todo el país que hagan un alto para volver a pensar lo que “estamos haciendo. Volver a sacrificar a nuestros estudiantes en una contienda en la que no sé quién gane es un pecado de lesa humanidad".