Agente de seguridad resulta herido en intento de robo en Colón

Un agente de seguridad privada resultó herido con proyectil de arma de fuego la tarde de este martes en la calle 2, avenida Central de la ciudad de Colón, en un hecho que generó alarma entre transeúntes.

De acuerdo con informes preliminares, el agente custodiaba un camión de reparto cuando fue abordado por varios sujetos que intentaron despojarlo de su arma de reglamento. Al oponer resistencia, los atacantes le dispararon en al menos tres ocasiones, provocando que cayera al pavimento.

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El incidente ocurrió en un momento de alta circulación de personas, ya que coincidía con la salida de estudiantes de un plantel educativo cercano, lo que aumentó la conmoción entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, el agente fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde permanece bajo atención médica. Su condición es reportada como reservada.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes. En el caso participan unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.

Información de Néstor Delgado