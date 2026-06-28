IMA anuncia nuevas agroferias en siete provincias: conozca dónde serán este 29 y 30 de junio
Las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas Agroferias este lunes 29 y martes 30 de junio, en diferentes comunidades del país, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles.
Lunes 29 de junio
- Coclé: Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé
- Chiriquí: Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba
- Panamá Este: Parque de Cañita, distrito de Chepo
- Veraguas: Plaza Teresa Urriola de López, Montijo cabecera
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Martes 30 de junio
- Coclé: Cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón
- Herrera: Casa Local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María
- Colón: Paseo Marino al lado del Cristo, distrito de Colón
- Panamá Oeste: Casa Local de Las Margaritas, en Los Llanitos, distrito de Chame
- Chiriquí: Cancha Comunal de Alto Boquete, en el distrito de Boquete
- Panamá: Parque de Cerro Viento (circunvalación), corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito
- Veraguas: Casa Comunal de Zapotillo, en el distrito de Las Palmas • Cancha de El Pedregoso, en el corregimiento de Calobre cabecera
Según la entidad, las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.
¿Qué son las agroferias?
Las agroferias son jornadas de venta organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) con el propósito de facilitar el acceso de la población a alimentos de la canasta básica a precios subsidiados o inferiores a los del mercado.
En estos eventos se comercializan productos como arroz, aceite, granos, azúcar, sal, pastas, vegetales, frutas, carnes y otros alimentos esenciales, contribuyendo a aliviar el gasto de los hogares y a fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.