IMA anuncia nuevas agroferias en siete provincias: conozca dónde serán este 29 y 30 de junio

Las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de nuevas Agroferias este lunes 29 y martes 30 de junio, en diferentes comunidades del país, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles.

Lunes 29 de junio

Coclé : Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé

: Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé Chiriquí : Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba

: Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba Panamá Este: Parque de Cañita, distrito de Chepo

Parque de Cañita, distrito de Chepo Veraguas: Plaza Teresa Urriola de López, Montijo cabecera

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Martes 30 de junio

Coclé: Cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón

Cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón Herrera: Casa Local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María

Casa Local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María Colón: Paseo Marino al lado del Cristo, distrito de Colón

Paseo Marino al lado del Cristo, distrito de Colón Panamá Oeste: Casa Local de Las Margaritas, en Los Llanitos, distrito de Chame

Casa Local de Las Margaritas, en Los Llanitos, distrito de Chame Chiriquí: Cancha Comunal de Alto Boquete, en el distrito de Boquete

Cancha Comunal de Alto Boquete, en el distrito de Boquete Panamá: Parque de Cerro Viento (circunvalación), corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito

Parque de Cerro Viento (circunvalación), corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito Veraguas: Casa Comunal de Zapotillo, en el distrito de Las Palmas • Cancha de El Pedregoso, en el corregimiento de Calobre cabecera

Según la entidad, las ferias se desarrollarán desde las 8:00 a.m. y los asistentes deberán portar su cédula de identidad y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

¿Qué son las agroferias?

Las agroferias son jornadas de venta organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) con el propósito de facilitar el acceso de la población a alimentos de la canasta básica a precios subsidiados o inferiores a los del mercado.

En estos eventos se comercializan productos como arroz, aceite, granos, azúcar, sal, pastas, vegetales, frutas, carnes y otros alimentos esenciales, contribuyendo a aliviar el gasto de los hogares y a fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.