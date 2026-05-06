Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 7 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 7 DE MAYO
📍Coclé
• Casa Comunal de Las Guacas, distrito de Nata
📍Veraguas
• Casa Comunal de Garnadera, distrito de Las Palmas
• Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago
📍Panamá Este
• Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo
📍Chiriquí
• Cancha comunal de El Palmar, distrito de Barú
📍Panamá
• Cancha de El Diamante, corregimiento Arnulfo Arias Madrid distrito de San Miguelito
📍Colón
• Parque Centra de El Guabo, distrito de Chagres
📍Los Santos
• A un costado de la Iglesia de Villa Lourdes, distrito de Los Santos
📍Herrera
• Estadio de Béisbol Jackie Cardoze, distrito de Ocú
📍Darién
• Comunidad de Arimae, distrito de Santa Fe