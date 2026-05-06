Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 7 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 7 DE MAYO

📍Coclé

• Casa Comunal de Las Guacas, distrito de Nata

📍Veraguas

• Casa Comunal de Garnadera, distrito de Las Palmas

• Cancha techada de La Colorada, distrito de Santiago

📍Panamá Este

• Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo

📍Chiriquí

• Cancha comunal de El Palmar, distrito de Barú

📍Panamá

• Cancha de El Diamante, corregimiento Arnulfo Arias Madrid distrito de San Miguelito

📍Colón

• Parque Centra de El Guabo, distrito de Chagres

📍Los Santos

• A un costado de la Iglesia de Villa Lourdes, distrito de Los Santos

📍Herrera

• Estadio de Béisbol Jackie Cardoze, distrito de Ocú

📍Darién

• Comunidad de Arimae, distrito de Santa Fe