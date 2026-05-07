Agroferias del IMA: conozca dónde estarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/ Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 8 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 8 DE MAYO

📍Chiriquí

• Plaza de Las Cruces, en La Estrella, distrito de Bugaba

📍Coclé

• Casa Comunal de Bajo Grande, en Las Lomas, distrito de La Pintada

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de La Florida, en La Trinidad, distrito de Capira

📍Veraguas

• Primer ciclo de El Espinal, en El Potrero, distrito de Calobre

• Casa Comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa

📍Panamá

• Gimnasio de Agua Buena, corregimiento de Chilibre, en el distrito de Panama

📍Panamá Este

• Majé Cordillera, distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Barraquilla, distrito de Kankintú

• Comunidad de Kikari, en el distrito de Munä