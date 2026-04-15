Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 16 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 16 DE ABRIL
📍COCLÉ
• A un costado de la Capilla de La Soledad, en La Pava, distrito de Olá
📍VERAGUAS
• Casa Comunal El Común, en Los Valles, distrito de Cañazas
• Terminal de Transporte de La Foresa B, en San Martin de Porres, en Santiago
📍PANAMÁ ESTE
• Río Lagarto en Chinina, distrito de Chepo
📍PANAMÁ OESTE
• Cancha de baloncesto de Veracruz, distrito de Arraiján
📍CHIRIQUÍ
• Cancha comunal de Sortova, distrito de Bugaba
📍BOCAS DEL TORO
• Plaza Las Banderas, en Changuinola
📍HERRERA
• Casa Comunal de El Chumical, distrito de Las Minas
📍DARIÉN
• Cancha de la Escuela de Cucunatí, distrito de Santa Fe
📍LOS SANTOS
• Junta Comunal de El Espinal cabecera, distrito de Guararé
📍COMARCA NGÄBE BUGLÉ
Cancha Comunal de Cerro Iglesia, distrito de Nole Duima
📍COLÓN
• Vera Plaza, a un costado del Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón