Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 16 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 16 DE ABRIL

📍COCLÉ

• A un costado de la Capilla de La Soledad, en La Pava, distrito de Olá

📍VERAGUAS

• Casa Comunal El Común, en Los Valles, distrito de Cañazas

• Terminal de Transporte de La Foresa B, en San Martin de Porres, en Santiago

📍PANAMÁ ESTE

• Río Lagarto en Chinina, distrito de Chepo

📍PANAMÁ OESTE

• Cancha de baloncesto de Veracruz, distrito de Arraiján

📍CHIRIQUÍ

• Cancha comunal de Sortova, distrito de Bugaba

📍BOCAS DEL TORO

• Plaza Las Banderas, en Changuinola

📍HERRERA

• Casa Comunal de El Chumical, distrito de Las Minas

📍DARIÉN

• Cancha de la Escuela de Cucunatí, distrito de Santa Fe

📍LOS SANTOS

• Junta Comunal de El Espinal cabecera, distrito de Guararé

📍COMARCA NGÄBE BUGLÉ

Cancha Comunal de Cerro Iglesia, distrito de Nole Duima

📍COLÓN

• Vera Plaza, a un costado del Banco General, en Sabanitas, distrito de Colón