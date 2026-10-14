Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 15 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 15 DE OCTUBRE

📍Colon

• Palenque, corregimiento es Santa Rosa, distrito de Colón.

📍Chiriquí

• Rancho Comunal de Las Lajas, distrito de San Félix

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de El Espino, en Feuillet, distrito de La Chorrera

📍Panamá

• Plaza Catedral, corregimiento de San Felipe, distrito de Panama