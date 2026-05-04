Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 5 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 5 DE MAYO

📍Panamá Este

• La Zahina de Madroño, en Las Margaritas, distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó

📍Panamá Oeste

• Cancha de Bejuco, distrito de Chame

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de San Pablo Nuevo, en el distrito de David

📍Coclé

• Cuadro de fútbol La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, en Aguadulce

📍Herrera

• Cancha Municipal de Santa Maria cabecera, en el distrito de Santa Maria

📍Veraguas

• Entrada a la Arena de El María, distrito de Las Palmas

• Capilla de El Peñón, distrito de San Francisco

📍Darién

• Frente al cementerio de Yaviza, en el distrito de Pinogana