Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 13 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 13 DE OCTUBRE

📍Colón

• Frente al Jardin Paraiseña, en Nuevo Paraíso, distrito de Colón

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Alto Rey, en Hato Corotú, distrito de Mironó

📍Coclé

• Cancha de Olá cabecera, en el distrito de Olá

📍Chiriquí

• Rancho Comunal de San Valentin, en Baco, distrito de Barú

📍Panamá Este

• Comunidad de Limonada, distrito de Chepo

📍Panamá Oeste

• Junta Comunal de La Arenosa, en Iturralde, distrito de La Chorrera