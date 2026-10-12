Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 13 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 13 DE OCTUBRE
📍Colón
• Frente al Jardin Paraiseña, en Nuevo Paraíso, distrito de Colón
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Alto Rey, en Hato Corotú, distrito de Mironó
📍Coclé
• Cancha de Olá cabecera, en el distrito de Olá
📍Chiriquí
• Rancho Comunal de San Valentin, en Baco, distrito de Barú
📍Panamá Este
• Comunidad de Limonada, distrito de Chepo
📍Panamá Oeste
• Junta Comunal de La Arenosa, en Iturralde, distrito de La Chorrera