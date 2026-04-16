Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 17 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 17 DE ABRIL

📍CHIRIQUÍ

• Cancha de Llano del Medio, en Las Lomas, distrito de David

📍COCLÉ

• Casa Local de Santa Cruz, en Las Minas, distrito de Penonomé

📍PANAMÁ OESTE

• Cancha Deportiva de La Zanguenga, en Herrera, distrito de La Chorrera

📍LOS SANTOS

• Calle Emilio Castro frente al Estadio Olmedo Solé, distrito de Las Tablas

📍HERRERA

• Terrenos frente a la Escuela de Las Llanas, distrito de Los Pozos