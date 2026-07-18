¡A tomar agua! Altas temperaturas mantienen bajo vigilancia a varias provincias y comarcas de Panamá

El intenso calor continuará sintiéndose en gran parte del país durante el fin de semana. Ante el aumento de las temperaturas y una sensación térmica que podría alcanzar los 42 °C, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia y pidió a la población extremar las precauciones.

De acuerdo con la entidad, las condiciones cálidas afectarán principalmente la vertiente del Pacífico y algunos sectores del Caribe Central y Oriental, donde se prevén temperaturas máximas entre 33 °C y 35 °C. Además, desde las primeras horas de la mañana ya se han registrado valores cercanos a los 30 °C.

El Imhpa advirtió que diversos factores atmosféricos y de origen antropogénico favorecerán un aumento de la sensación térmica, que oscilará entre 35 °C y 42 °C, lo que podría representar un riesgo para la salud de la población.

Las áreas bajo vigilancia son:

Chiriquí (Tierras Bajas)

Veraguas (centro y sur)

Los Santos, Herrera

Coclé (centro-sur)

Panamá Oeste

Panamá, Darién

las comarcas Emberá y Guna Yala

Colón.

Según el aviso, durante el día podrían registrarse condiciones que eleven la categoría a "precaución extrema", aumentando el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente en personas que realizan actividades al aire libre o permanecen expuestas al sol por períodos prolongados.

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Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol entre las horas de mayor radiación, usar ropa ligera y de colores claros, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a los efectos del calor.