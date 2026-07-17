Agua potable: Residentes de Condado Real denuncian hasta ocho años sin un suministro constante

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias , se constató que en ese punto sí existe presión de agua, mientras que dentro de la barriada los residentes aseguran que el suministro es prácticamente inexistente.

Los residentes de Condado Real, en el corregimiento de Pacora, denunciaron que llevan entre siete y ocho años enfrentando problemas con el suministro de agua potable, una situación que los ha obligado a almacenar agua en tanques y abastecerse de una toma improvisada ubicada fuera de la barriada.

Lourdes, residente del sector, aseguró que la falta de agua se ha convertido en parte de la rutina diaria de las familias.

"Tenemos que bañarnos con tanques de agua. No podemos lavar, no podemos hacer nuestros quehaceres diarios y hasta tenemos que salir de la barriada a buscar agua", relató.

Según explicó, los vecinos deben cruzar la vía principal para llenar recipientes en una pluma de agua improvisada, construida por los propios residentes ante la falta del servicio dentro de la comunidad.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias, se constató que en ese punto sí existe presión de agua, mientras que dentro de la barriada los residentes aseguran que el suministro es prácticamente inexistente.

Usan el agua para todas sus necesidades

Los afectados indicaron que el agua que obtienen de esa toma la utilizan para bañarse, cocinar, lavar e incluso para consumir, debido a que no cuentan con otra alternativa.

Lourdes relató que muchas personas acuden a llenar sus tanques durante la noche o la madrugada para garantizar el abastecimiento en sus hogares.

"Los vecinos vienen hasta las once o doce de la noche a buscar agua porque adentro no hay", afirmó.

Los residentes aseguran que las deficiencias comenzaron luego de la instalación de una estación de bombeo ubicada en las afueras de la barriada, desde donde, según indican, se distribuye agua hacia otras comunidades.

Aunque recientemente esa infraestructura presentó una avería que provocó el desperdicio de agua, el daño ya fue reparado.

Sin embargo, los vecinos sostienen que el problema del suministro persiste y que otras barriadas cercanas, como Colinas del Este, también enfrentan la misma situación.

Los tanques, parte del paisaje

Durante el recorrido se observó que prácticamente todas las viviendas cuentan con tanques de almacenamiento de agua, una medida que las familias han adoptado para enfrentar las constantes interrupciones del servicio.

La residente recordó que cuando comenzó a vivir en Condado Real, en 2011, el suministro era constante.

"Había muchísima agua. Años después empezaron los problemas y luego se construyeron más barriadas. Desde entonces seguimos igual", manifestó.

Los moradores hicieron un llamado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para que brinde una solución definitiva al problema que, aseguran, afecta su calidad de vida desde hace varios años.