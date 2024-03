El agua va a seguir siendo 'siempre' un reto para el Canal, asegura su administrador

David, Chiriquí/El agua sigue siendo el principal reto en este momento en el Canal de Panamá y lo va a seguir siendo siempre, por lo menos así lo indicó su administrador, Ricaurte Vásquez.

Aseguró que todo depende del tipo de solución a largo plazo se quiere instrumentalizar y tener la aprobación de las autoridades para realizar los proyectos.

En este sentido, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) va a seguir regulando el volumen de tráfico dentro de la capacidad hídrica que tiene la vía acuática, según explicó.

“Este es un fenómeno excepcional, eso no quiere decir que no se pueda repetir aún si nosotros comenzásemos a construir algún tipo de embalse no hay ninguna garantía que esté listo para el próximo Niño”, recalcó.

En tanto, dijo que se deben hacer dos cosas, ver una solución a largo plazo y estar listos por si recurre la frecuencia y severidad del fenómeno de El Niño.

Entre otras cosas requiere identificar fuentes de agua para potabilización fuera de la cuenca del Canal de Panamá, lo que a su juicio es parte de la solución.

Sobre el proyecto de Río Indio, dijo que es el que más estudio y análisis tiene sobre el impacto ambiental y los moradores, lo que según dijo debe llevarse a discusión y no se puede dejar pasar porque el problema no va a desaparecer. “No encontremos un paliativo, tenemos que encontrar una solución”.

Las palabras de Vásquez se dieron en un foro en la provincia de Chiriquí.

El pasado lunes, la ACP informó que, en respuesta al nivel actual y proyectado del Lago Gatún, se haría un nuevo ajuste para acomodar la creciente demanda de tránsitos, mediante el aumento del número de cupos diarios disponibles en las esclusas Panamax.

Según el comunicado, dos cupos adicionales serán ofrecidos mediante subasta para las fechas de tránsito programadas desde el 18 de marzo, y un cupo adicional estará disponible para los tránsitos programados a partir del 25 de marzo.

Según la ACP, estas medidas permiten que la mayoría de los buques que deseen transitar por el Canal tengan más posibilidades de obtener una reserva.

Con información de Demetrio Ábrego