¡Reserve agua! Trabajos del Idaan en planta potabilizadora de Penonomé afectarán temporalmente el suministro

Los trabajos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé se realizarán de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y afectarán a más de 9,000 usuarios.

Penonomé, Coclé/Más de 9 mil usuarios de la planta potabilizadora del distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé, podrían verse afectados por los trabajos de limpieza que realizará el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en la toma de agua cruda.

Las labores están programadas para realizarse este martes 8 de septiembre, en un horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., por lo que el Idaan recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y reservar agua mientras se desarrollan los trabajos.

La institución indicó que las labores podrían afectar temporalmente el suministro de agua potable a los usuarios abastecidos por esta planta potabilizadora.

Por otra parte, ante los efectos del fenómeno de El Niño y los bajos niveles registrados en los ríos de la provincia de Coclé, el Idaan mantiene en marcha distintas medidas de contingencia para reforzar el abastecimiento de agua potable.

Entre las acciones contempladas se encuentran el represamiento de ríos y la perforación de pozos profundos en diferentes puntos de la provincia. Estas medidas buscan mantener el suministro de agua potable para la población coclesana ante la disminución de los niveles de las fuentes hídricas.

Con información de Nathali Reyes