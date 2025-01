Alarmante aumento de delitos sexuales en Panamá Oeste: Las mujeres, principales víctimas

En Panamá Oeste, la incidencia de delitos sexuales ha alcanzado niveles alarmantes. Según las estadísticas del Ministerio Público, entre 2023 y 2024 se registraron un promedio de dos denuncias por día, lo que refleja una situación preocupante para las autoridades y para la comunidad en general. Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de estos crímenes, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática desde múltiples frentes.

Durante el año 2023, se registraron 826 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, cifra que aumentó a 841 en 2024, lo que representa un incremento del 2%. Este aumento es alarmante, ya que indica que los crímenes de esta naturaleza no solo persisten, sino que continúan afectando a un número significativo de mujeres en la región.

"Maltrato, violaciones infantiles y la justicia no hace absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer con esas personas? Van las madres, los denuncian y lo primero que dicen es que dónde están las pruebas" expresó Ivón Beleño, residente de La Chorrera, quien señaló la falta de respuesta efectiva ante las denuncias de abuso sexual.

La frustración y el miedo son evidentes entre las víctimas y sus familias, quienes a menudo enfrentan obstáculos en el proceso judicial. La dificultad para conseguir pruebas sólidas y la lentitud de los procedimientos judiciales son factores que contribuyen a la sensación de impunidad en la región.

Además, la inseguridad en varias áreas de Panamá Oeste agrava la situación. Vecinos y residentes de zonas como La Chorrera afirman que salir de noche puede ser una amenaza para su integridad física, debido a la falta de medidas de seguridad y la presencia de espacios peligrosos.

En lugares donde las luminarias no funcionan o existen áreas abandonadas, los delincuentes aprovechan estas condiciones para perpetrar sus crímenes. La falta de alumbrado y la desidia en la atención de estos problemas por parte de las autoridades locales dejan a las mujeres y niños especialmente vulnerables.

"En algunos sectores, como el corregimiento de Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito, Barrio Balboa y Barrio Colón, la violencia es más visible, y el índice de delitos sexuales sigue siendo alarmante" indicó Elizabeth González, representante del Ministerio de la Mujer en Panamá Oeste.

El Centro de Atención Integral del Ministerio de la Mujer en La Chorrera también ha registrado un aumento de casos alarmante. Sin embargo, las autoridades advierten que las cifras oficiales no reflejan la totalidad de la realidad, ya que existen un número significativo de casos que no son denunciados. El miedo, la falta de confianza en el sistema judicial y el estigma social son factores que contribuyen a que muchas víctimas no se atrevan a dar el paso de presentar una denuncia.

Para combatir esta situación, las autoridades piden una respuesta integral que no solo aborde la seguridad, sino también el fortalecimiento del sistema judicial para garantizar que los delitos no queden impunes. La intervención comunitaria, el mejoramiento de la infraestructura en zonas de alto riesgo y el apoyo a las víctimas son fundamentales para frenar esta creciente ola de violencia.

Con información de Emilio Batista