Academia de Aviación anuncia cuatro becas para jóvenes que sueñan con ser pilotos comerciales

Panamá/La Academia Latinoamericana de Aviación Superior (ALAS) anunció este jueves la apertura de cuatro becas para jóvenes interesados en estudiar la carrera de piloto comercial, una oportunidad que busca abrir las puertas de la aviación a nuevos talentos panameños.

El programa contempla dos becas completas y dos becas parciales, estas últimas equivalentes al 50 % del costo total de la carrera, dirigidas a jóvenes que cumplan con los requisitos y aspiren a iniciar su formación profesional en el mundo de la aviación.

“Hoy, con mucho orgullo, anunciamos el lanzamiento del programa de becas propias de ALAS”, expresó el capitán Pedro Herrera, director de la academia, quien destacó que este nuevo esfuerzo es posible gracias al respaldo sostenido de Copa Airlines a lo largo de los años, con el objetivo de brindar oportunidades reales a jóvenes panameños.

Herrera manifestó que se trata de un hito importante para la institución, al permitir por primera vez la oferta directa de becas completas y parciales para la carrera de piloto comercial, un beneficio que calificó como “una gran oportunidad para los jóvenes que sueñan con volar”.

Entre los requisitos indispensables, el director de ALAS destacó el dominio del idioma inglés, ya que todo el programa se desarrolla completamente en ese idioma, una condición fundamental dentro de la formación aeronáutica.

En cuanto a la edad, los aspirantes deben tener un mínimo de 18 años y medio para iniciar el proceso de aplicación, y los seleccionados comenzarían formalmente el programa a los 19 años. Además, es obligatorio haber completado la educación secundaria.

Otro requisito clave es la presentación de un certificado médico, el cual debe tramitarse en conjunto con la Autoridad Aeronáutica Civil. Este proceso permite evaluar los requisitos físicos y psicológicos de los aspirantes, a fin de determinar si cumplen con las condiciones necesarias para desempeñarse adecuadamente dentro de las regulaciones del sector.

El periodo de recepción de aplicaciones estará abierto del 1 de marzo al 15 de abril, lapso durante el cual ALAS recibirá las solicitudes de los jóvenes interesados en optar por alguna de las becas.

La academia recordó que aquellos aspirantes que no resulten seleccionados para estas becas cuentan con otras alternativas de financiamiento, entre ellas fondos propios, apoyo del Ifahru, banca privada, además de futuras oportunidades de becas que la institución pueda ofrecer.

Con información de Jorge Quirós.