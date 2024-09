Tensión entre alcalde Mayer Mizrachi y el diputado Betserai Richards por fondos comunales

Ciudad de Panamá/El diputado del circuito 8-6, Betserai Richards, y el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, se encuentran enfrentados por los fondos que deben entregarse a las juntas comunales.

¿Qué sucedió?

Desde el Pleno Legislativo, el diputado Richards cuestionó ayer, martes, la gestión de Mizrachi, señalando que los representantes del distrito de Panamá en estos momentos están "prácticamente asfixiados", porque la Alcaldía de Panamá "no está destinando los fondos de inversión para las comunidades."

Planteó que las personas están solicitando en sus comunidades la reparación de parques, veredas y obras comunitarias, pero “resulta que, por un capricho de la Alcaldía de Panamá, no se están destinando los recursos. Ya basta de este exabrupto jurídico, porque son fondos que por ley corresponden a las juntas comunales.”

Aseguró que entiende que la nueva administración alcaldicia “no cree en la descentralización, pero es inaceptable que los fondos no se estén destinando.”

Más tarde, escribió en su cuenta de X que “la Alcaldía de Panamá estaría violando la ley al no destinar los fondos de inversión a las juntas comunales del distrito capital.”

A lo que el vicealcalde respondió, también desde su cuenta de X: “Hay que hablar con conocimiento de causa. Ninguna ley se estaría violando, cuando fue la propia Corte la que ordenó suspender los efectos del artículo que se refiere a dichos fondos, que eran 850 mil para cada Junta Comunal [22.1 millones]. Y cuidado, que muchos de los que salieron electos no lo habrían sido si quienes buscaban la reelección hubiesen tenido dichos fondos a su disposición en vísperas de las elecciones.”

Desde el Consejo Municipal

Horas antes de que el diputado hiciera su pronunciamiento, algunos de los 26 representantes del distrito de Panamá manifestaron su incomodidad por no contar con los recursos que requieren para funcionar, ya sea para inversión o para designar funcionarios capacitados.

Una de ellas fue la edil de Ancón, Yamireth Batista, quien dijo: “No podemos atender a las comunidades sin recursos… hago un llamado de atención para que nos apoyen. A las juntas comunales se apersonan diariamente cientos de personas para cubrir múltiples necesidades.”

Otra que alzó su voz fue la representante Lorena Cedeño, del corregimiento de Las Garzas, quien manifestó que en estos momentos no cuentan con una oficina digna para la junta comunal: “Nuestra oficina tiene piso de tierra, un solo baño… se necesita personal capacitado, pero no contamos con los recursos de parte de la Alcaldía. Lastimosamente, dependemos de la Alcaldía para ese tema y, hasta el momento, no tenemos ningún nombramiento de personal capacitado para que pueda brindar apoyo a las comunidades.”

La respuesta de Mizrachi y Richards

Hoy, Mizrachi escribió desde su cuenta de X que “Gracias a la reducción de casi 3 mil empleados desde que entramos les estamos transfiriendo todos los meses $65 mil a las juntas comunales sin endeudar al municipio”.

Gracias a la reducción de casi 3k empleados desde que entramos les estamos transfiriendo todos los meses $65k a las juntas comunales sin endeudar al municipio. pic.twitter.com/5cR7Cpl54G — Mayer Mizrachi (@Mayer) September 11, 2024

Hoy, nuevamente durante el periodo de incidencias el diputado Richards manifestó que no quiere estar recordándole al alcalde de la ciudad de Panamá "cómo cumplir las leyes y cuándo debe desembolsar los fondos para las juntas comunales; y hay que recordar que mientras los representantes están reclamando los fondos de inversión él habla hoy en redes sociales que ha otorgado fondos de funcionamiento, para pagar planilla para obreros de las juntas, pero los obreros no tienen cemento para construir, no hay plata para las obras comunitarias....".

Dijo que estará vigilante de que se cumpla la ley en las diferentes alcaldías del país porque es allí donde la comunidad va a buscar soluciones.