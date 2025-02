Alcaldesa de San Miguelito sale al paso y responde a los señalamientos por cambios en el régimen tributario

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se ha encontrado su primer revés en cuanto a las modificaciones al régimen tributario que entró en vigencia el pasado mes de enero con el objetivo de tener más transparencia y mayor recaudación para atender las muchas necesidades del distrito.

Y es que un grupo de empresarios ha dicho que demandará dicho acuerdo debido a que se les ha aumentado la carga impositora; esto se dio a conocer el pasado viernes, justo cuando culminó el primer mes del año.

Sin embargo, la alcaldesa Hernández insiste en que este nuevo régimen tributario llega para cambiar la forma en que se contribuía, asegurando que ahora que se está pagando la cuota obre patronal de la Caja de Seguro Social, que se ha reducido la planilla, se han percatado de que los recursos son limitados.

Nuestro régimen tributario ahora trae certeza del castigo, disminuye la discrecionalidad en su totalidad. Ya no me puedo sentar en un cuartito con el tesorero a decidir si me va mejor la tasa 10 mil o 100 mil, ahora hay un estándar claro”, manifestó.