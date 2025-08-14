Alcaldía de Panamá lanza plan de $4.9 millones para limpiar ríos y playas del distrito

Se indicó, además, que la iniciativa no sustituye las labores de otras organizaciones, sino que las complementa.

Ciudad de Panamá/A un costo de $4.9 millones la Alcaldía de Panamá anunció la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento y limpieza de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como del litoral de la Bahía de Panamá, desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este.

La iniciativa, denominada “Parque Ríos”, busca devolver la limpieza, la salud y el valor ambiental a las principales fuentes hídricas del distrito capital y a las playas que forman parte de su litoral costero.

Cuidar el ambiente es cuidar de todos. Este proyecto es una inversión en salud, bienestar y futuro para nuestra ciudad, y un llamado a la participación ciudadana para mantener nuestros ríos y playas limpios”, destacó Yarelys Gómez, subdirectora de Gestión Ambiental.

El proyecto contempla el retiro de basura y escombros, el uso de maquinaria y personal especializado en zonas de difícil acceso, la disposición segura de los desechos, campañas de educación ambiental en comunidades y un esquema de limpieza continua, más allá de operativos puntuales.

La Alcaldía detalló que entre los beneficios que la comuna capitalina destaca están la reducción del riesgo de inundaciones, la mejora de la salud pública, la protección de la biodiversidad de la bahía y la recuperación de espacios naturales para el disfrute ciudadano.

Las áreas de intervención comprenden el Río Matías Hernández (desde la Av. Domingo Díaz hasta la bahía), el Río Abajo (desde el Corredor Norte hasta la bahía) y el litoral de la Bahía de Panamá (desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este), abarcando zonas críticas y de difícil acceso para garantizar resultados sostenibles.

El precio de referencia se definió tras un proceso de consulta de mercado a empresas especializadas y un análisis técnico que evaluó la extensión y complejidad de las áreas a intervenir, los recursos humanos y equipos especializados requeridos, así como los costos reales para un servicio integral y sostenido.

Se indicó, además, que la iniciativa no sustituye las labores de otras organizaciones, sino que las complementa.