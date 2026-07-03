Alcaldía de San Miguelito decreta plan de austeridad y restringe contrataciones, viáticos y compras

El decreto establece restricciones en contrataciones, viáticos, compra de vehículos y otros gastos de funcionamiento como parte de una estrategia de contención del gasto público.

La Alcaldía de San Miguelito puso en marcha un plan de austeridad que restringe contrataciones, compras, viáticos y otros gastos de funcionamiento, como parte de una estrategia para contener el gasto público durante el resto de 2026, según un decreto publicado este viernes en la Gaceta Oficial.

El decreto, publicado este 3 de julio de 2026 en la Gaceta Oficial No. 30560, dispone que todas las dependencias municipales deberán adoptar medidas de racionalización del gasto, priorizando únicamente aquellos desembolsos considerados indispensables para el funcionamiento de la institución.

Entre las principales disposiciones figuran la restricción en la contratación de personal, la reducción de gastos de representación, la limitación de los viáticos y de las misiones oficiales, así como controles sobre la adquisición de mobiliario, equipos, vehículos y otros bienes que no sean considerados esenciales.

Asimismo, el decreto instruye a las distintas direcciones y unidades administrativas a reforzar las medidas de ahorro en servicios básicos, combustible, papelería, impresión y demás gastos operativos, con el propósito de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La normativa también establece que las dependencias municipales deberán justificar debidamente cualquier gasto que se aparte de los lineamientos de austeridad y coordinar con las instancias correspondientes la ejecución de las medidas contempladas en el decreto.

Según el documento, estas acciones forman parte de una política de disciplina fiscal impulsada por la administración municipal para garantizar una gestión responsable de las finanzas públicas y asegurar la continuidad de los servicios que presta la Alcaldía de San Miguelito a la población.

El Decreto Alcaldicio No. 10-2026 entró en vigor a partir de este viernes 3 de julio, por lo que las medidas deberán comenzar a aplicarse de manera inmediata en todas las dependencias del municipio.