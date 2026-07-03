Unachi en crisis financiera: recorte de B/.34 millones obliga a reducir sobresueldos y desvincular personal

La universidad asegura que enfrenta la peor crisis financiera de su historia, luego de un recorte presupuestario superior a B/. 34 millones entre 2025 y 2026.

Tras la crisis institucional que culminó con la renuncia de la exrectora Etelvina de Bonagas y el establecimiento de un calendario para elegir a las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la Rectoría anunció este viernes un paquete de medidas de austeridad que incluye despidos de personal administrativo, reducción de sobresueldos, eliminación de gastos de representación y el congelamiento de nuevas contrataciones, con el objetivo de enfrentar la crisis financiera que atraviesa la institución.

En un comunicado oficial, la Rectoría afirmó que la Unachi enfrenta "la crisis presupuestaria y financiera más severa de su historia institucional", luego de que entre 2025 y 2026 registrara un recorte presupuestario superior a B/. 34 millones, situación que, según indicó, compromete la sostenibilidad de sus funciones de docencia, investigación y extensión.

El documento señala que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Meduca) plantearon la necesidad de que la universidad realice ajustes inmediatos en sus gastos operativos como condición previa para instalar una mesa técnica que analice alternativas para superar la crisis.

Medidas inmediatas

Como parte del plan de austeridad, la Rectoría anunció las siguientes acciones:

Eliminación de los sobresueldos y gastos de representación asignados a las autoridades superiores de la universidad.

asignados a las autoridades superiores de la universidad. Eliminación de los gastos de representación de decanos y directores de centros regionales.

de decanos y directores de centros regionales. Reducción del 40% de los sobresueldos del personal que ocupa cargos de dirección.

del personal que ocupa cargos de dirección. Revisión de la estructura organizacional para reducir costos operativos sin afectar las actividades académicas.

Congelamiento de acciones de personal , incluyendo reclasificaciones, nombramientos y licencias con sueldo.

, incluyendo reclasificaciones, nombramientos y licencias con sueldo. Desvinculación de personal administrativo, dentro de un proceso de reorganización institucional y conforme a la Ley 62 de 2008 sobre Carrera Administrativa.

Medidas a mediano plazo

La universidad también anunció una serie de acciones orientadas a la recuperación financiera e institucional:

Revisar la Ley 4 de 2006 y el Estatuto Universitario para adecuarlos a las necesidades actuales de la institución.

y el Estatuto Universitario para adecuarlos a las necesidades actuales de la institución. Diseñar un plan de retiro voluntario , en coordinación con las asociaciones de profesores y empleados.

, en coordinación con las asociaciones de profesores y empleados. Implementar plenamente la Carrera Administrativa Universitaria, de manera que los ascensos y la estabilidad laboral respondan a criterios de mérito y a las necesidades del servicio.

La Rectoría sostuvo que las decisiones fueron adoptadas tras un análisis técnico de la situación financiera de la universidad y aseguró que buscan garantizar la continuidad de las actividades académicas, la investigación y la extensión universitaria.

Asimismo, reiteró su disposición de mantener el diálogo con los distintos estamentos universitarios mientras avanza el proceso de reorganización administrativa y financiera de la institución.