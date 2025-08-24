Alerta Amber: Autoridades indican que hay 93% de efectividad

Panamá/Desde su implementación oficial en junio de 2024, el Sistema Nacional de Alerta Amber Panamá ha sido una herramienta clave en la protección de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, se han registrado 394 activaciones reales, de las cuales 367 menores han sido localizados sanos y salvos, lo que representa una efectividad del 93.15%, así lo indica una reciente nota del Ministerio de Seguridad Pública.

El informe oficial detalla que 27 casos (6.85%) permanecen bajo investigación, en seguimiento por parte del Ministerio Público.

Durante el período comprendido entre el 15 y el 19 de agosto de 2025, se activaron 16 Alertas Amber, logrando la ubicación rápida de 15 menores. Estos resultados confirman la eficacia del sistema y el compromiso institucional con la seguridad de la niñez panameña.

Designación en la dirección de Alerta Amber

El Ministerio de Seguridad Pública aclaró que la Subcomisionada Sumilexy Miller fue designada como Directora Ejecutiva de Alerta AMBER Panamá en calidad ad honorem, sin remuneración adicional a su cargo en la Policía Nacional.

La designación se enmarca en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, que creó la Oficina de Activación Temprana y establece los requisitos profesionales para el cargo. Miller cumple con todos los parámetros legales y profesionales exigidos, lo que garantiza una gestión transparente, responsable y eficaz.

El Ministerio de Seguridad destacó que la desaparición de menores puede ocurrir por diferentes circunstancias, pero todas requieren atención inmediata y colaboración de la ciudadanía.

La experiencia internacional confirma que la efectividad de la Alerta AMBER depende de la participación activa de la población. Compartir la información de manera responsable y estar atentos ante las activaciones permite acelerar la localización y garantizar el regreso seguro de los niños a sus hogares.

El Ministerio de Seguridad Pública reiteró que la protección de los niños y adolescentes es una responsabilidad compartida: “Cada activación de la Alerta AMBER es un llamado a la unión y a la empatía ciudadana, porque cada minuto cuenta y juntos hacemos posible que nuestros niños crezcan protegidos”, señaló la institución.

Datos tomados del Ministerio de Seguridad