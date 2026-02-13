Reforma electoral: Proponen alianzas en circuitos plurinominales de dos partidos con suma de votos para el residuo

La iniciativa recibió fuertes cuestionamientos de los cuatro sectores que votaron en contra, al considerar que la propuesta genera confusión y beneficia a los partidos políticos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con ocho votos a favor y cuatro en contra, los partidos políticos volvieron a imponerse en la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) y aprobaron cambios al artículo 380 del Código Electoral que limitan las alianzas a dos partidos en circuitos plurinominales y establecen que los votos restantes de los partidos aliados se sumarán para definir la curul del candidato común mediante el método del resto mayor o residuo.

La propuesta, presentada por el perredista Ricardo Torres y respaldada por la mayoría de los partidos, redefine la forma de adjudicación de curules cuando existe un candidato común identificado con la letra R. Según la modificación, “los votos restantes de ambos partidos aliados se sumen para el cálculo del resto mayor”, y la curul se asignará al candidato más votado entre las listas, no necesariamente al que lleva la R.

La aplicación de la propuesta

El representante del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, explicó la aplicación de la fórmula con un ejemplo en un circuito plurinominal con un cociente electoral de 10,000 votos y un medio cociente de 5,000.

En ese escenario, si el Partido A obtiene 18,000 votos y el Partido B 7,000, el primero lograría una curul por cociente y el segundo una por medio cociente. Luego, los votos sobrantes —8,000 del A y 2,000 del B— se sumarían para el resto mayor o residuo. Si esa cifra supera a los demás partidos, la alianza obtendría la curul adicional.

Blandón defendió la reforma asegurando que “esta modificación no cambia en nada la manera en que los electores votan; lo que se está cambiando es la forma de adjudicación”, y agregó que la fórmula actual, donde los votos pueden contarse varias veces, ha generado múltiples problemas. A su juicio, la nueva fórmula es más sencilla y comparable a la utilizada en sistemas proporcionales en otros países.

En la actualidad, la norma establece en su artículo 380 que, en los circuitos plurinominales, dos partidos en alianza podrán postular hasta un candidato común a diputado. Dicho aspirante será identificado con la letra R en todas las listas en las que aparezca; sin embargo, el elector solo podrá seleccionarlo en uno de los partidos.

Asimismo, la disposición señala que los votos restantes obtenidos en cada uno de los partidos que acordaron postular un candidato en común se sumarán para efectos de calcular el resto mayor de votos. En estos casos, la curul por resto mayor se adjudicará al candidato más votado, y al aspirante que lleve la letra R se le contabilizarán los votos obtenidos personalmente en ambos partidos.

Las quejas: ¿Se llevarán los partidos todos los residuos?

Sin embargo, la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos de los cuatro sectores que votaron en contra. Por ejemplo, desde la empresa privada advirtieron que una alianza estratégica podría asegurarse la mayoría de los restos mayores y señalaron que “ustedes están juntando listas”, calificando la propuesta como partidocrática. Además, consideraron que con esta fórmula los partidos se llevarían todos los residuos. “Si lo quieren pasar, llámenla como es: alianza de partidos y no de persona común”, expresaron, alertando que podría generar confusión entre los electores.

La Fiscalía Electoral cuestionó que no quedó claro si los candidatos comunes participan o no en el cociente y medio cociente y preguntó por qué se suma la votación de las listas completas si solo hay un candidato en común. Además, señaló que no necesariamente el candidato identificado con la R sería quien obtenga la curul, sino el más votado dentro de las listas, lo que crea aún más confusión.

Desde el sector académico se advirtió que la redacción podría “tapar un error” y generar confusión normativa, sugiriendo revisar primero el artículo 452 antes de modificar el 380. El Consejo Nacional de Periodistas, por su parte, pidió mayor claridad y transparencia en la explicación del cambio.

El perredista Ricardo Torres defendió la propuesta al señalar que el voto cruzado podría generar deslealtades incluso entre independientes y reflexionó que “resulta que en política a veces dos más dos no es cuatro”, en alusión a las dinámicas de alianzas electorales.

En Panamá existen 39 circuitos electorales para elegir a los 71 diputados. De ellos, 13 son plurinominales, donde se elige más de un diputado, mientras que los otros 26 son uninominales. Es precisamente en esos 13 circuitos donde aplicaría esta modificación que reabre el debate sobre la forma en que se reparten las curules y el equilibrio entre partidos y electores.